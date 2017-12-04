В Краснодаре задержан серийный карманный вор

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыск задержали 29-летнего мужчину на улице 40 лет Победы. Известно, что мужчина прописан в городе Владикавказ и неоднократно судим.

Стражи правопорядка выяснили, что в апреле 2017 года молодой человек вышел из тюрьмы и продолжил совершать преступления. В течение нескольких месяцев он незаметно похищал кошельки с деньгами и документами. Позже правоохранители нашли некоторые из них в съемном хостеле вора на улице Ипподромной.