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12:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре задержан серийный карманный вор

Правоохранители разыскивали преступника с июля нынешнего года. Именно с этого времени в полицию стали поступать неоднократные заявления о кражах в общественном транспорте.

Источник: Комсомольская правда

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыск задержали 29-летнего мужчину на улице 40 лет Победы. Известно, что мужчина прописан в городе Владикавказ и неоднократно судим.

Стражи правопорядка выяснили, что в апреле 2017 года молодой человек вышел из тюрьмы и продолжил совершать преступления. В течение нескольких месяцев он незаметно похищал кошельки с деньгами и документами. Позже правоохранители нашли некоторые из них в съемном хостеле вора на улице Ипподромной.

— В отделе полиции злоумышленник признался в совершении пяти карманных краж, — рассказали «КП"-Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста, расследование уголовных дел продолжается.

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