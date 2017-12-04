В Краснодаре задержан серийный карманный вор
Правоохранители разыскивали преступника с июля нынешнего года. Именно с этого времени в полицию стали поступать неоднократные заявления о кражах в общественном транспорте.
Правоохранители разыскивали преступника с июля нынешнего года. Именно с этого времени в полицию стали поступать неоднократные заявления о кражах в общественном транспорте.
В результате проведения
Стражи правопорядка выяснили, что в апреле 2017 года молодой человек вышел из тюрьмы и продолжил совершать преступления. В течение нескольких месяцев он незаметно похищал кошельки с деньгами и документами. Позже правоохранители нашли некоторые из них в съемном хостеле вора на улице Ипподромной.
— В отделе полиции злоумышленник признался в совершении пяти карманных краж, — рассказали «КП"-Кубань» в
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста, расследование уголовных дел продолжается.