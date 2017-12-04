Новосибирец поджег кафе, а потом вернулся на место преступления

В новосибирском кафе случился пожар — загорелись оконные рамы. Инцидент произошел накануне, 3 декабря на улице Петухова в левобережье Новосибирска. Сотрудники заведения быстро потушили огонь. Под подозрение в поджоге попал один из посетителей — до этого он поссорился с охранником.

— Подозреваемый был задержан практически на месте — вернувшегося к зданию кафе 28-летнего местного жителя увидел один из работников, узнал его и сообщил полицейским. Задержанный признался, что после инцидента с охраной он приобрел немного бензина, облил окна и пожег их, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.