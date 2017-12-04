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12:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирец поджег кафе, а потом вернулся на место преступления

Подозреваемого в поджоге арестовали.

В новосибирском кафе случился пожар — загорелись оконные рамы. Инцидент произошел накануне, 3 декабря на улице Петухова в левобережье Новосибирска. Сотрудники заведения быстро потушили огонь. Под подозрение в поджоге попал один из посетителей — до этого он поссорился с охранником.

— Подозреваемый был задержан практически на месте — вернувшегося к зданию кафе 28-летнего местного жителя увидел один из работников, узнал его и сообщил полицейским. Задержанный признался, что после инцидента с охраной он приобрел немного бензина, облил окна и пожег их, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас мужчина находится под стражей. Полицейские устанавливают все обстоятельство произошедшего. В отношении горожанина заведено уголовное дело по статье об умышленном поджоге. Сибиряку грозит до двух лет лишения свободы.

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