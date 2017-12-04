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12:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе на сотрудника скорой помощи напала мать пострадавшего ребенка

УФА, 4 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе произошло очередное нападение на бригаду скорой помощи. Медики приехали по вызову в дом по улице Революционной.

Выяснилось, что маленький ребенок обварил ноги кипятком. Врачи оказали мальчику первую помощь и предложили его дедушке сопроводить ребенка в больницу. По предварительным данным, на такое предложение агрессивно отреагировала не совсем трезвая мать малыша, набросившись на медика с кулаками.

Как прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ, поздно вечером 3 декабря в полицию от работников скорой помощи поступило сообщение о том, что им мешает выполнять их профессиональные обязанности один из родителей ребенка. Полицейские оперативно прибыли по указанному адресу. На тот момент конфликт был исчерпан. У медиков претензий ни к кому не было. Заявление в полицию по данному факту не поступало.

Ребенка госпитализировали.

Как сообщало агентство «Башинформ», в конце ноября в дежурную часть полиции Салавата позвонила фельдшер. Она сообщила, что на ее коллегу напала жительница дома на улице Уфимской. Ближайшие автопатрули прибыли по указанному адресу. Республиканский Следственный комитет направил ходатайство прокурору о передаче материалов по факту нанесения телесных повреждений из органов полиции в следственные органы для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.

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