В Уфе на сотрудника скорой помощи напала мать пострадавшего ребенка

Выяснилось, что маленький ребенок обварил ноги кипятком. Врачи оказали мальчику первую помощь и предложили его дедушке сопроводить ребенка в больницу. По предварительным данным, на такое предложение агрессивно отреагировала не совсем трезвая мать малыша, набросившись на медика с кулаками.

Как прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ, поздно вечером 3 декабря в полицию от работников скорой помощи поступило сообщение о том, что им мешает выполнять их профессиональные обязанности один из родителей ребенка. Полицейские оперативно прибыли по указанному адресу. На тот момент конфликт был исчерпан. У медиков претензий ни к кому не было. Заявление в полицию по данному факту не поступало.

Ребенка госпитализировали.