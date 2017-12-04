В Уфе на сотрудника скорой помощи напала мать пострадавшего ребенка
УФА, 4 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе произошло очередное нападение на бригаду скорой помощи. Медики приехали по вызову в дом по улице Революционной.
УФА, 4 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе произошло очередное нападение на бригаду скорой помощи. Медики приехали по вызову в дом по улице Революционной.
Выяснилось, что маленький ребенок обварил ноги кипятком. Врачи оказали мальчику первую помощь и предложили его дедушке сопроводить ребенка в больницу. По предварительным данным, на такое предложение агрессивно отреагировала не совсем трезвая мать малыша, набросившись на медика с кулаками.
Как прокомментировали агентству «Башинформ» в
Ребенка госпитализировали.
Как сообщало агентство «Башинформ», в конце ноября в дежурную часть полиции Салавата позвонила фельдшер. Она сообщила, что на ее коллегу напала жительница дома на улице Уфимской. Ближайшие автопатрули прибыли по указанному адресу. Республиканский Следственный комитет направил ходатайство прокурору о передаче материалов по факту нанесения телесных повреждений из органов полиции в следственные органы для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.