Сибирячка покусала полицейский патруль

Центральный районный суд приговорил двух жительниц Новосибирска к условным сроком за нападение на полицейских. По версии следствия, две Натальи — Пигарева и Крючкова в ответ на требование предъявить документы стали бить патрульных. Инцидент произошел 5 января возле кафе «Фаворит» в Новосибирске. Одна из агрессивных дам пустила в ход зубы.

— Пигарева ударила полицейского рукой по лицу, причинив ушиб скулы. Крючкова схватила другого сотрудника полиции за лицо и поцарапала его, после чего нанесла ему удар рукой в глаз. Пигарева в это время укусила одного за запястье правой руки, а затем другого за ногу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.