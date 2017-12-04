Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Михаил Боярский резко прокомментировал запрет курения на балконах
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Ксения Собчак и Алсу пришли в роскошных платьях на концерт в Моск
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Мария Куликова обрела счастье с новым избранником — СМИ
Адвокат Джигарханяна поведал об обмане Виталины
Елена Перминова и Кира Найтли пришли на театральную премию в Лонд
Валерия и Полина Гагарина блистали на концерте в Минске
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
14«Мисс Вселенная — 2017»
12:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Сибирячка покусала полицейский патруль

В Новосибирске осудили двух женщин, напавших на стражей правопорядка.

Центральный районный суд приговорил двух жительниц Новосибирска к условным сроком за нападение на полицейских. По версии следствия, две Натальи — Пигарева и Крючкова в ответ на требование предъявить документы стали бить патрульных. Инцидент произошел 5 января возле кафе «Фаворит» в Новосибирске. Одна из агрессивных дам пустила в ход зубы.

— Пигарева ударила полицейского рукой по лицу, причинив ушиб скулы. Крючкова схватила другого сотрудника полиции за лицо и поцарапала его, после чего нанесла ему удар рукой в глаз. Пигарева в это время укусила одного за запястье правой руки, а затем другого за ногу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Подсудимые вину не признали. По словам женщин, они сами защищались от незаконных действий полицейских. Однако, Центральный районный суд Новосибирска счел доказательства обвинения достаточными. Дама, которая покусала полицейских получила условный срок в полтора года, ее подельница — 1 год.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Кузбассе из шахты «Распадская» из-за пожара эвакуировали горняков
Видео суперлуния 2017 года: как это было
МВД закрыло оператора, услугами которого пользовались террористы
СМИ: Минобороны без конкурса раздаст заказы на 1 трлн рублей
Следствие не нашло владельцев конфискованных у Захарченко денег
Назван самый быстро развивающийся регион России
Тайный инвестор: как Феоктистов нашел $2 млн для Улюкаева
ФАС оштрафовала микрокредитную организацию за рекламу с Иисусом
В котиков на блокчейне уже инвестировали полтора миллиона долларов. Они дорожают с каждой минутой
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Мария Шарапова впервые снимется в кино Знаменитая российская спортсменка появится на экране с такими голливудскими актрисами, как Кейт Бланшетт и Сандра Буллок
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь