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12:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Предполагаемые члены ОПС обналичников предстанут перед судом

В Перми направлено в суд уголовное дело в отношении предполагаемых участников организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как сообщает сайт ГУ МВД по Пермскому краю, по версии следствия, обвиняемые совершали преступление посредством использования ряда подконтрольных организаций — «однодневок», благодаря чему они создавали условия субъектам экономической деятельности для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов, извлекая тем самым для себя материальную выгоду. В организации преступного сообщества обвиняются трое граждан, еще 10 — в участии.

По данным «Ъ», речь идет об уголовном деле, фигурантами которого являются Григорий Зубков, сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова, а также местные жители Олег Дьяков и Максим Кощеев. Им инкриминируется организация ОПС. Как ранее утверждали источники, якобы они создали сеть по обналичиванию денежных средств, через которую было «проведено» около 1 млрд руб. В октябре прошлого года СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю по материалам оперативников подразделений УЭБ и ПК краевого главка, а также УФСБ по региону по данному факту было возбуждено уголовное дело.

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