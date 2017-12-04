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12:38 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске задержали поджигателей усадьбы лесозащитницы

Омская полиция задержала поджигателей усадьбы защитницы леса Людмилы Жуковой в селе Екатерининское. В настоящее время общественницу взяли под государственную охрану.

— Двум девятнадцатилетним жителям Омской области предъявлено обвинение по статье 167 УК РФ — умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, — сообщила «РГ» старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. — Они были сняты с поезда, когда пытались покинуть наш регион.

Как уже неоднократно рассказывала «РГ», бывшая учительница географии вот уже тринадцатый год борется за сохранение реликтового Екатерининского бора. Один из красивейших таежных уголков в Тарском районе на самом севере Омской области приглянулся заготовщикам леса. Жукова противостоит им практически в одиночку.

— За это время меня поджигали шесть раз, — рассказывает Людмила Жукова. — Несколько лет назад наш дом вообще забросали коктейлями Молотова. Мы в это время спали и чудом услышали как трещит крыша. Осталось пепелище.

На время Жуковой удалось прекратить рубки в сосновом бору, где корабельные сосны упираются макушками в небо. Арендаторам запретили трогать 9 кварталов хвойного леса. Тайга в Екатерининском перестала плакать по ночам. Жители села обратились в Министерство природы региона с просьбой о возращении бору статуса особо охраняемой территории. Это действительно уникальный уголок природы, где произрастают растения и обитают птицы, занесенные в Красную книгу.

После публикации в «РГ» массовыми рубками лесов в Тарском районе заинтересовались правоохранительные органы. Было возбуждено 11 уголовных дел. Их расследование до сих пор продолжается. Задержано несколько предпринимателей. Своего поста лишился руководитель Тарского лесхоза. Жуковой удалось отстоять Екатерининский бор, однако на этом она не успокоилась. Недавно общественница вместе с комиссией выехала на Катюшину горку, где вновь обнаружила следы незаконных рубок. Сразу после этого в усадьбе Жуковых и произошел поджог.

Как стало известно «РГ», задержанные признали вину в случившемся частично. На допросах они утверждают, что подожгли строение во дворе Жуковых из чистого любопытства — дескать, решили проверить, загорится или нет. А когда заполыхало — со страха убежали в тайгу.

Однако, по данным «РГ», один из поджигателей является родным племянником «черного лесоруба» Романа Калашникова. Полиция подозревает, что именно Калашников является организатором незаконного рынка древесины в Тарском районе. На днях Калашников был арестован вместе с одним из подельников.

— В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору», — сообщили «РГ» в УМВД России по Омской облатси.

Есть основания предполагать, что нелегалы действовали не в одиночку. Возможно, список подозреваемых будет продолжен. В деле имеются все признаки коррупционной составляющей. Не исключено, что в махинациях с рубкой северных лесов могли принимать участие как работники лесхоза, так и сотрудники администрации и более высокопоставленные чиновники.

По предварительным данным, арендаторы леса в Тарском районе уже лишились своих участков. Руководитель Главного управления лесного хозяйства Омской области Сергей Максимов отказался прокомментировать «РГ» ситуацию — чиновник не отвечает на телефонные звонки.

В настоящее время Людмиле Жуковой предоставлена государственная защита. Она находится под круглосуточной охраной.

— Я благодарна правоохранительным органам и «Российской газете», — говорит Людмила Жукова. — Некоторые лесозаготовщики уже ударились в бега. Но я надеюсь, что коррупционная цепочка будет распутана и никто из виновных в массовой вырубке лесов в Тарском районе не сможет уйти от ответственности.

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