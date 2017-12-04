Лже-риелтор обманул двух крымчанок на 200 тыс рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в мошенничестве в земельной сфере. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в мошенничестве в земельной сфере. Об этом сообщает
Как рассказали в ведомстве, в полицию обратились две женщины, которые заявили, что в 2016 году неизвестный, представившись риелтором, пообещал им помощь в получении земельных участков. Каждая отдала мужчине 100 тыс рублей. Взяв деньги, он перестал выходить на связь.
В ходе