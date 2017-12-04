Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Михаил Боярский резко прокомментировал запрет курения на балконах
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
«Не видел ничего столь же красивого»: ювелир о находке-сенсации
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
«Женщина-сказка»: Климова выложила откровенный снимок - СМИ
СМИ: Подводный ракетоносец РФ впечатлил СМИ Запада
Елена Перминова и Кира Найтли пришли на театральную премию в Лонд
Валерия и Полина Гагарина блистали на концерте в Минске
Ученые рассказали о продлевающем жизнь способе
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
14«Мисс Вселенная — 2017»
12:10 (мск), источник: РИА Крым

Лже-риелтор обманул двух крымчанок на 200 тыс рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в мошенничестве в земельной сфере. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратились две женщины, которые заявили, что в 2016 году неизвестный, представившись риелтором, пообещал им помощь в получении земельных участков. Каждая отдала мужчине 100 тыс рублей. Взяв деньги, он перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Он уже дал признательные показания. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Националист Корчинский признал, что Крым живет лучше Украины
Имущество Ислямова на торгах ушло за копейки
МВД закрыло оператора, услугами которого пользовались террористы
СМИ: Минобороны без конкурса раздаст заказы на 1 трлн рублей
Следствие не нашло владельцев конфискованных у Захарченко денег
Назван самый быстро развивающийся регион России
Тайный инвестор: как Феоктистов нашел $2 млн для Улюкаева
ФАС оштрафовала микрокредитную организацию за рекламу с Иисусом
В котиков на блокчейне уже инвестировали полтора миллиона долларов. Они дорожают с каждой минутой
Спорт
Слуцкий ушел. Надежда осталась Российский тренер «Халла» ушел со своего поста по обоюдному согласию сторон
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Мария Шарапова впервые снимется в кино Знаменитая российская спортсменка появится на экране с такими голливудскими актрисами, как Кейт Бланшетт и Сандра Буллок
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь