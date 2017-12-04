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13:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре задержаны поставщики синтетических наркотиков

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю перекрыли канал поставки и распространения синтетических наркотиков на территорию Краснодарского края.

Поставщиками наркотических веществ оказались местные жители — Константин Челядинов и Юрий Мишков. Они планировали сбыть синтетический яд обезличенным способом через интернет-сайт.

— Из незаконного оборота изъято около 3 кг синтетических наркотических средств, следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбужден ряд уголовных дел, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

Первомайский суд приговорил краснодарцев на 6 и 5 лет лишения свободы с отбыванием наказаний в колонии строго режима.

Напомним, что в ноябре этого года силовики перекрыли крупную поставку синтетических наркотиков и героина на Кубань. Всем задержанным по этому делу грозит до двадцати лет лишения свободы.

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