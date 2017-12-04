В Краснодаре задержаны поставщики синтетических наркотиков
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю перекрыли канал поставки и распространения синтетических наркотиков на территорию Краснодарского края.
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю перекрыли канал поставки и распространения синтетических наркотиков на территорию Краснодарского края.
Поставщиками наркотических веществ оказались местные жители — Константин Челядинов и Юрий Мишков. Они планировали сбыть синтетический яд обезличенным способом через
— Из незаконного оборота изъято около 3 кг синтетических наркотических средств, следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбужден ряд уголовных дел, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в
Первомайский суд приговорил краснодарцев на 6 и 5 лет лишения свободы с отбыванием наказаний в колонии строго режима.
Напомним, что в ноябре этого года силовики перекрыли крупную поставку синтетических наркотиков и героина на Кубань. Всем задержанным по этому делу грозит до двадцати лет лишения свободы.