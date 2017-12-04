Петербуржец заявил об угоне своей машины, чтобы получить страховку
За ложный донос его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
За ложный донос его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Получить страховку за угон машины хотел предприимчивый петербуржец. И решил провернуть схему с якобы исчезнувшей машиной.
Он заявил в полицию, будто у него угнали «Шкоду». Машина стоимостью 720 тысяч рублей, по словам заявителя, пропала с улицы Ивана Черных. Мол, оставил машину там, а когда пришел за ней — авто и след простыл.
Но на самом деле мужчина припарковал свою «Шкоду» на улице Маринеско. В надежде, что ее не найдут. Ну или не так быстрою.
— Суд установил, что Павел Карев, будучи предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, умышленно, с целью получения страховой выплаты по факту хищения автомобиля, заявил об угоне, — сообщает объединенная
Подсудимый вину свою признал, раскаялся и заверил суд, что больше такого не повторится. В результате ему назначили наказание в виде 20 тысяч рублей штрафа.