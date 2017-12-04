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14:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербуржец заявил об угоне своей машины, чтобы получить страховку

За ложный донос его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Получить страховку за угон машины хотел предприимчивый петербуржец. И решил провернуть схему с якобы исчезнувшей машиной.

Он заявил в полицию, будто у него угнали «Шкоду». Машина стоимостью 720 тысяч рублей, по словам заявителя, пропала с улицы Ивана Черных. Мол, оставил машину там, а когда пришел за ней — авто и след простыл.

Но на самом деле мужчина припарковал свою «Шкоду» на улице Маринеско. В надежде, что ее не найдут. Ну или не так быстрою.

— Суд установил, что Павел Карев, будучи предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, умышленно, с целью получения страховой выплаты по факту хищения автомобиля, заявил об угоне, — сообщает объединенная пресс-служба суда.

Подсудимый вину свою признал, раскаялся и заверил суд, что больше такого не повторится. В результате ему назначили наказание в виде 20 тысяч рублей штрафа.

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