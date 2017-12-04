В Калининграде фабрикант рыбных консервов экономил на зарплатах рабочих

Как выяснили оперативники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, 58-летний коммерсант с 1 июня прошлого года не доплачивал жалованье двум обработчикам рыбы и одному приемосдатчику готовой продукции.

Что ж, гендиректор сэкономил чуть больше 130 тысяч рублей. Пусть этот факт послужит ему утешением ввиду того обстоятельства, что за подобное преступление действующее законодательство карает лишением свободы на срок до одного года.