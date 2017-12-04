В Вихоревке осудят мужчину, чьи собаки загрызли двухлетнего мальчика

Как 4 ноября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, трагический случай произошел 8 сентября на улице Солнечная, когда двухлетний мальчик гулял в огороженном периметре участка дома, где проживал вместе с матерью. В какой-то момент ребенок пропал из вида, и женщина пошла его искать. Его тело было найдено на соседнем участке с множественными следами от укусов собак. Со слов соседей, хозяину собак неоднократно указывали на их агрессивное поведение. За несколько дней до трагедии эти же собаки укусили за ногу мать погибшего мальчика.

При этом администрация Вихоревки еще в 2006 году утвердила «Правила содержания собак и иных домашних животных на территории Вихоревского городского поселения», предписывающие владельцам собак, если они содержатся в индивидуальных домах, выгуливать их без поводка только на отгороженной территории, где они не смогут убежать. Эти же правила обязывают владельцев собак не оставлять животных без присмотра и принимать необходимые меры для безопасности окружающих людей и животных. Также, согласно данным правилам, хозяева собак обязаны выводить их на прогулку в наморднике и на поводке. Спускать с поводка разрешается только в малолюдных и специально отведенных для выгула собак местах.