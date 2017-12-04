Полиция разыскивает мужчину, избившего калининградца металлической трубой
В Калининграде полицейские устанавливают личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в причинении телесных повреждений. Об этом сообщает
В Калининграде полицейские устанавливают личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в причинении телесных повреждений. Об этом сообщает
По предварительным данным, 2 октября около 15:10 в ходе конфликта на общей кухне одной из коммунальных квартир на ул. Димитрова мужчина несколько раз ударил металлической трубой одного из жильцов. В результате потерпевшего увезли в больницу с переломом и различными ушибами.
Внешность и голос нападавшего оказались сняты на камеру мобильного телефона.
Всех, кто располагает информацией о личности и местонахождении разыскиваемого мужчины, полиция просит сообщить об этом по телефонам 8 (4012) 552−202, 552−203 или по адресу: Калининград, улица Лейтенанта Яналова, 56.