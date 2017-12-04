Полиция разыскивает мужчину, избившего калининградца металлической трубой

По предварительным данным, 2 октября около 15:10 в ходе конфликта на общей кухне одной из коммунальных квартир на ул. Димитрова мужчина несколько раз ударил металлической трубой одного из жильцов. В результате потерпевшего увезли в больницу с переломом и различными ушибами.