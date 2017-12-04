Под Воронежем четверо мужчин приехали грабить дом на такси
Группе мужчин грозит до 5 лет колонии.
Группе мужчин грозит до 5 лет колонии.
Накануне полицейские задержали группу из четверых мужчин от 31 до 53 лет. Их подозревают в краже. Полицейские выяснили, что в ноябре один из подозреваемых предложил товарищам ограбить дачный дом своего знакомого в селе Софьино Новоусманкого района. Он знал, что там хранится ценная техника.
Друзья согласились и в ночь на 30 ноября на такси приехали в поселок. Там они сорвали замок с дома потерпевшего, пробрались внутрь и украли телевизор, газонокосилку, электронасос и инструменты. Ущерб составил около 23 тысяч рублей.
«Похищенные вещи они погрузили в вызванный автомобиль такси и поехали в Воронеж, — рассказали в
Похищенные вещи изъяли. Их хозяин написал заявление о краже. Группе мужчин грозит до 5 лет колонии.