Под Воронежем четверо мужчин приехали грабить дом на такси

Источник: Новости Воронежа

Накануне полицейские задержали группу из четверых мужчин от 31 до 53 лет. Их подозревают в краже. Полицейские выяснили, что в ноябре один из подозреваемых предложил товарищам ограбить дачный дом своего знакомого в селе Софьино Новоусманкого района. Он знал, что там хранится ценная техника.

Друзья согласились и в ночь на 30 ноября на такси приехали в поселок. Там они сорвали замок с дома потерпевшего, пробрались внутрь и украли телевизор, газонокосилку, электронасос и инструменты. Ущерб составил около 23 тысяч рублей.

«Похищенные вещи они погрузили в вызванный автомобиль такси и поехали в Воронеж, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Но по пути машину остановили полицейские и задержали подозреваемых».