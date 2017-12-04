Из-за смерти мужчины во время взрыва бытового газа в Усть-Куте возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту смерти мужчины во время взрыва бытового газа в доме в
Уголовное дело возбуждено по факту смерти мужчины во время взрыва бытового газа в доме в
По версии следствия, днем 3 декабря в одной из квартир жилого дома по улице Халтурина во время производства работ с использованием газового оборудования, вследствие разрыва баллона с бытовым газом, произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажами здания, в результате чего погиб 69-летний мужчина и пострадало несколько человек.
В настоящее время следователи произвели осмотр места происшествия, изъят газовый баллон, назначены судебные экспертизы. Производятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.