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16:12 (мск), источник: Noi.md

Хулиганы, вывалившие мусор у штаб-квартиры ЛДПМ, сядут в тюрьму

По настоянию прокуроров, двое мужчин, вываливших мусор у штаб-квартиры ЛДПМ, были приговорены к трем годам лишения свободы за хулиганство, сообщает новостной портал NOI.md.

Источник: Noi.md

Такой вердикт вынесла Апелляционная палата Кишинева. Таким образом АП удовлетворила апелляцию прокуроров на приговор Суда Кишинева (Буюкан), не предусматривающий лишение свободы.

Инцидент произошел 11 октября 2015 года. Около 04:38 осужденные на мусоровозе подъехали к входу в штаб-квартиру Либерально-демократической партии Молдовы, находящейся на улице Букурешть, 88, включили систему выброса биологического мусора из цистерны мусоровоза, намеренно направив шланг на вход в здание, после чего покинули место преступления.

Помимо лишения свободы, был конфискован и передан в собственность государства грузовик по сбору биологических отходов ЗИЛ 5301PO, на котором было совершен факт хулиганства.

Решение Апелляционной палаты окончательно и подлежит исполнению, но может быть обжаловано в Высшей судебной палате.

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