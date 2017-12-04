Хулиганы, вывалившие мусор у штаб-квартиры ЛДПМ, сядут в тюрьму
По настоянию прокуроров, двое мужчин, вываливших мусор у
По настоянию прокуроров, двое мужчин, вываливших мусор у
Такой вердикт вынесла Апелляционная палата Кишинева. Таким образом АП удовлетворила апелляцию прокуроров на приговор Суда Кишинева (Буюкан), не предусматривающий лишение свободы.
Инцидент произошел 11 октября 2015 года. Около 04:38 осужденные на мусоровозе подъехали к входу в
Помимо лишения свободы, был конфискован и передан в собственность государства грузовик по сбору биологических отходов ЗИЛ 5301PO, на котором было совершен факт хулиганства.
Решение Апелляционной палаты окончательно и подлежит исполнению, но может быть обжаловано в Высшей судебной палате.