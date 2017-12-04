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15:59 (мск), источник: РИАМО

Деятельность банды, распространявшей наркотики, пресекли в Москве

РИАМО — 4 дек. Четверых человек задержали в Москве по подозрению в распространении наркотиков, общая масса изъятого наркотика составляет около 3,5 килограммов, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

«В полицию поступило сообщение из морга, расположенного на территории Западного округа, что при вскрытии тела умершего гражданина одного из государств дальнего зарубежья были обнаружены восемь контейнеров из полимерного материала с веществом неизвестного происхождения», — сообщил временно исполняющий обязанности начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

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Исследование показало, что найденное вещество является наркотическим средством — кокаином, общим весом около 80 граммов.

Сотрудники полиции установили, что данный гражданин некоторое время назад прибыл в столицу со своим братом в качестве курьера-перевозчика наркотического средства. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых, в том числе организатора противоправной деятельности. Задержанными оказались четверо мужчин в возрасте от 31 до 38 лет: трое приезжих из ближнего и дальнего зарубежья и житель столицы.

Кроме того, при попытке приобретения партии кокаина весом 1 килограмм были задержаны еще двое иностранных граждан. У одного из задержанных сотрудники полиции изъяли восемь патронов.
Пресс-служба столичного главка МВД России

«Проведенным исследованием установлено, что изъятое вещество является кокаином, а патроны относятся к боеприпасам для гражданского нарезного спортивного огнестрельного оружия. Общая масса изъятого наркотика составляет около 3,5 килограммов», — добавляется в сообщении.

В результате проведенных мероприятий был перекрыт канал и пресечена незаконная деятельность организованной группы, осуществлявшей поставки контрабандным путем наркотического средства из стран дальнего зарубежья в столицу и Подмосковье для дальнейшего сбыта.

В отношении задержанных было возбуждено несколько уголовных дел. Им было предъявлено обвинение и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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