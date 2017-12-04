Деятельность банды, распространявшей наркотики, пресекли в Москве

«В полицию поступило сообщение из морга, расположенного на территории Западного округа, что при вскрытии тела умершего гражданина одного из государств дальнего зарубежья были обнаружены восемь контейнеров из полимерного материала с веществом неизвестного происхождения», — сообщил временно исполняющий обязанности начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

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Исследование показало, что найденное вещество является наркотическим средством — кокаином, общим весом около 80 граммов.

Сотрудники полиции установили, что данный гражданин некоторое время назад прибыл в столицу со своим братом в качестве курьера-перевозчика наркотического средства. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых, в том числе организатора противоправной деятельности. Задержанными оказались четверо мужчин в возрасте от 31 до 38 лет: трое приезжих из ближнего и дальнего зарубежья и житель столицы.

Кроме того, при попытке приобретения партии кокаина весом 1 килограмм были задержаны еще двое иностранных граждан. У одного из задержанных сотрудники полиции изъяли восемь патронов. Пресс-служба столичного главка МВД России

«Проведенным исследованием установлено, что изъятое вещество является кокаином, а патроны относятся к боеприпасам для гражданского нарезного спортивного огнестрельного оружия. Общая масса изъятого наркотика составляет около 3,5 килограммов», — добавляется в сообщении.

В результате проведенных мероприятий был перекрыт канал и пресечена незаконная деятельность организованной группы, осуществлявшей поставки контрабандным путем наркотического средства из стран дальнего зарубежья в столицу и Подмосковье для дальнейшего сбыта.