В Омской области мужчина убил брата непрямым массажем сердца
Трагично закончился отдых в санатории «Евромеда» в поселке Ачаирский для двух омичей.
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Трагично закончился отдых в санатории «Евромеда» в поселке Ачаирский для двух омичей.
Во время отдыха 79-летнему мужчине стало плохо, ему на помощь пришел 59-летний брат, однако не совладал с эмоциями и переусердствовал с непрямым массажем сердца.
Теперь не имеющему медобразования мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, так как его помощь, скорее всего, и сгубила его брата — у мужчины обнаружены множественные травмы грудной клетки, несколько переломов ребер и травмы живота и позвоночника.
Против неудачливого помощника возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».