В Омской области мужчина убил брата непрямым массажем сердца

Во время отдыха 79-летнему мужчине стало плохо, ему на помощь пришел 59-летний брат, однако не совладал с эмоциями и переусердствовал с непрямым массажем сердца.

Теперь не имеющему медобразования мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, так как его помощь, скорее всего, и сгубила его брата — у мужчины обнаружены множественные травмы грудной клетки, несколько переломов ребер и травмы живота и позвоночника.