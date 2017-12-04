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13:11 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области мужчина убил брата непрямым массажем сердца

Трагично закончился отдых в санатории «Евромеда» в поселке Ачаирский для двух омичей.

Во время отдыха 79-летнему мужчине стало плохо, ему на помощь пришел 59-летний брат, однако не совладал с эмоциями и переусердствовал с непрямым массажем сердца.

Теперь не имеющему медобразования мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, так как его помощь, скорее всего, и сгубила его брата — у мужчины обнаружены множественные травмы грудной клетки, несколько переломов ребер и травмы живота и позвоночника.

Против неудачливого помощника возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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