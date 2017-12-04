Двух безработных татарстанцев задержали за серию краж нефти из трубопровода

На их след вышли, когда в подземном трубопроводе нашли врезку. Это был замаскированный шланг высокого давления длиной около семи метров.
Под подозрение попали двое татарстанских безработных в возрасте 42-х и 34-х лет.
Во время задержания изъят грузовик «КамАЗ» с уже наполненной емкостью на 7 кубометров. Кроме того, в ходе обыска в Татарстане обнаружено место хранения еще 25 кубометров украденного сырья, устройства для врезки в топливную магистраль, насос и оргтехника, с помощью которой подделывались товарно-транспортные накладные.
— В настоящее время по факту кражи из нефтепровода возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Один из обвиняемых будет содержаться под стражей, второй находится под подпиской о невыезде, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.