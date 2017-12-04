Двух безработных татарстанцев задержали за серию краж нефти из трубопровода

Источник: Комсомольская правда

На их след вышли, когда в подземном трубопроводе нашли врезку. Это был замаскированный шланг высокого давления длиной около семи метров.

Под подозрение попали двое татарстанских безработных в возрасте 42-х и 34-х лет.

Во время задержания изъят грузовик «КамАЗ» с уже наполненной емкостью на 7 кубометров. Кроме того, в ходе обыска в Татарстане обнаружено место хранения еще 25 кубометров украденного сырья, устройства для врезки в топливную магистраль, насос и оргтехника, с помощью которой подделывались товарно-транспортные накладные.