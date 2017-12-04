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16:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Двух безработных татарстанцев задержали за серию краж нефти из трубопровода

Сотрудники МВД России по Татарстану и Башкортостану, совместно с УФСБ РФ по Татарстану, при поддержке Росгвардии на территории Бакалинского района Башкортостана задержали подозреваемых в серии краж нефти.

Источник: Комсомольская правда

На их след вышли, когда в подземном трубопроводе нашли врезку. Это был замаскированный шланг высокого давления длиной около семи метров.

Под подозрение попали двое татарстанских безработных в возрасте 42-х и 34-х лет.

Во время задержания изъят грузовик «КамАЗ» с уже наполненной емкостью на 7 кубометров. Кроме того, в ходе обыска в Татарстане обнаружено место хранения еще 25 кубометров украденного сырья, устройства для врезки в топливную магистраль, насос и оргтехника, с помощью которой подделывались товарно-транспортные накладные.

— В настоящее время по факту кражи из нефтепровода возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Один из обвиняемых будет содержаться под стражей, второй находится под подпиской о невыезде, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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