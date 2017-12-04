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15:22 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Мужчина погиб под колесами поезда в Краснодарском крае

Трагедия произошла на железнодорожном перегоне «Мостовская — Лабинская».

О происшествии в дежурную часть Белореченского линейного отдела полиции сообщил машинист маневрового локомотива.

По предварительным данным, причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта.

Как пояснил машинист, мужчина переходил пути в неустановленном месте. Во избежание трагедии машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончалась на месте.

Установлена личность погибшего. Им оказался 34-летний житель Лабинска. В настоящее время сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства происшествия.

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