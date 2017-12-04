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13:43 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининградской области зафиксировано 15 случаев обнаружения АЧС

В Калининградской области продолжается борьба с африканской чумой свиней. Уже зафиксировано 15 случаев обнаружения у диких кабанов этого страшного вируса.

Сейчас возле очагов вспышки инфекции установлены стационарные посты. На них в круглосуточном режиме работает бригада ветврачей.

Константин Морозов, корреспондент:

— Контрольно-пропускной пункт оборудован специальным дезинфицирующим барьером. При въезде и выезде машин здесь идет обработка ходовой части, досмотр на наличие животных, кормов и охотничьих трофеев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пост находится на дороге, ведущей из одного из очагов инфекции к оживленной трассе Калининград-Мамоново. Дежурство здесь в круглосуточном режиме несут ветеринарный специалист и сотрудник МВД. За день специальным дезинфицирующим средством, нейтрализующим чуму, обрабатывается до 40 машин.

Сергей Фомичев, главный специалист отдела противоэпизоотических мероприятий областной ветеринарной станции:

— Вакцина против этой болезни пока еще не разработана, исходя из этого принимаются при возникновении такие жесткие меры! Зимнее время способствует сохранению вирусов в природе в разложившихся материалах. В почве, в воде. При морозах вирус может сохраняться до 180 дней.

В настоящий момент было обнаружено 15 диких кабанов, погибших от инфекции. Для людей вирус безопасен, но может нанести серьезный ущерб экономике региона. Сейчас областными властями принято решение об изъятии свиней в Багратионовском городском округе.

Наталья Шевцова, министр сельского хозяйства Калининградской области:

— Расчет компенсации будет производиться из расчета 140 рублей за один килограмм живого веса, принято решение из первой зараженной зоны, чтобы полностью предотвратить и сократить все риски. Мы начнем оповещать население о том, что мы будем проводить изъятие.

Ветеринарная служба будет работать в круглосуточном режиме, пока угроза африканской чумы свиней не будет снята. Чтобы вирус не распространялся, рассматривается вариант по пресечению путей миграции диких животных по области. Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа свиней или гибели дикого кабана немедленно сообщать можно по телефону: 8−401−252−72−99.

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