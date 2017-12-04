В Калининградской области зафиксировано 15 случаев обнаружения АЧС
В Калининградской области продолжается борьба с африканской чумой свиней. Уже зафиксировано 15 случаев обнаружения у диких кабанов этого страшного вируса.
В Калининградской области продолжается борьба с африканской чумой свиней. Уже зафиксировано 15 случаев обнаружения у диких кабанов этого страшного вируса.
Сейчас возле очагов вспышки инфекции установлены стационарные посты. На них в круглосуточном режиме работает бригада ветврачей.
Константин Морозов, корреспондент:
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Пост находится на дороге, ведущей из одного из очагов инфекции к оживленной трассе
Сергей Фомичев, главный специалист отдела противоэпизоотических мероприятий областной ветеринарной станции:
— Вакцина против этой болезни пока еще не разработана, исходя из этого принимаются при возникновении такие жесткие меры! Зимнее время способствует сохранению вирусов в природе в разложившихся материалах. В почве, в воде. При морозах вирус может сохраняться до 180 дней.
В настоящий момент было обнаружено 15 диких кабанов, погибших от инфекции. Для людей вирус безопасен, но может нанести серьезный ущерб экономике региона. Сейчас областными властями принято решение об изъятии свиней в Багратионовском городском округе.
Наталья Шевцова, министр сельского хозяйства Калининградской области:
— Расчет компенсации будет производиться из расчета 140 рублей за один килограмм живого веса, принято решение из первой зараженной зоны, чтобы полностью предотвратить и сократить все риски. Мы начнем оповещать население о том, что мы будем проводить изъятие.
Ветеринарная служба будет работать в круглосуточном режиме, пока угроза африканской чумы свиней не будет снята. Чтобы вирус не распространялся, рассматривается вариант по пресечению путей миграции диких животных по области. Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа свиней или гибели дикого кабана немедленно сообщать можно по телефону: 8−401−252−72−99.