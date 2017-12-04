В Калининградской области зафиксировано 15 случаев обнаружения АЧС

Сейчас возле очагов вспышки инфекции установлены стационарные посты. На них в круглосуточном режиме работает бригада ветврачей.

Константин Морозов, корреспондент:

— Контрольно-пропускной пункт оборудован специальным дезинфицирующим барьером. При въезде и выезде машин здесь идет обработка ходовой части, досмотр на наличие животных, кормов и охотничьих трофеев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZGjh2kxPO_E?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пост находится на дороге, ведущей из одного из очагов инфекции к оживленной трассе Калининград-Мамоново. Дежурство здесь в круглосуточном режиме несут ветеринарный специалист и сотрудник МВД. За день специальным дезинфицирующим средством, нейтрализующим чуму, обрабатывается до 40 машин.

Сергей Фомичев, главный специалист отдела противоэпизоотических мероприятий областной ветеринарной станции:

— Вакцина против этой болезни пока еще не разработана, исходя из этого принимаются при возникновении такие жесткие меры! Зимнее время способствует сохранению вирусов в природе в разложившихся материалах. В почве, в воде. При морозах вирус может сохраняться до 180 дней.

В настоящий момент было обнаружено 15 диких кабанов, погибших от инфекции. Для людей вирус безопасен, но может нанести серьезный ущерб экономике региона. Сейчас областными властями принято решение об изъятии свиней в Багратионовском городском округе.

Наталья Шевцова, министр сельского хозяйства Калининградской области:

— Расчет компенсации будет производиться из расчета 140 рублей за один килограмм живого веса, принято решение из первой зараженной зоны, чтобы полностью предотвратить и сократить все риски. Мы начнем оповещать население о том, что мы будем проводить изъятие.