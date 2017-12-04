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13:31 (мск), источник: РБК

Прокурор описал жизнь Улюкаева фразой «как сыр в масле катался»

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев «катался как сыр в масле», когда вымогал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина, заявил в Замоскворецком суде гособвинитель Борис Непорожный. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам Непорожного, экс-министр «использовал свое положение» с целью «личного обогащения», чем «подорвал авторитет власти».

Обращает на себя внимание мотив корысти. А ведь Улюкаев не просто не нуждался в деньгах, а катался, как сыр в масле!
Борис Непорожный
Прокурор

Далее прокурор перечислил ​ арестованное имущество Улюкаева: машины, квартиры, наличные.

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Ранее сообщалось, что прокурор потребовал 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Обвинение сочло вину чиновника «полностью доказанной». В то же время прокурор предложил исключить из обвинения вымогательство взятки.

Экс-министр обвиняется в вымогательстве и получении взятки в $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную оценку приватизации компании «Башнефть». По материалам следствия, Улюкаев вымогал деньги у Сечина на саммите БРИКС в Гоа в октябре 2016 года. В ноябре экс-министр был задержан в момент предполагаемой передачи взятки. Улюкаев своей вины не признал. Сечин четырежды не являлся в суд, чтобы выступить в качестве свидетеля — 13, 15, 22 и 27 ноября, сославшись на жесткий график.

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