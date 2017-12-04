Прокурор описал жизнь Улюкаева фразой «как сыр в масле катался»

Обращает на себя внимание мотив корысти. А ведь Улюкаев не просто не нуждался в деньгах, а катался, как сыр в масле!

Ранее сообщалось, что прокурор потребовал 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Обвинение сочло вину чиновника «полностью доказанной». В то же время прокурор предложил исключить из обвинения вымогательство взятки.