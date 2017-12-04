Более 25 кг марихуаны изъято из нарколаборатории в Екатеринбурге

По данным ведомства, 34-летний мужчина был задержан на станции Екатеринбург-Пассажирский. В его автомобиле за водительским сиденьем полицейские нашли три свертка с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что это конопля массой более 87 гр.

Транспортные полицейские установили, что задержанный несколько лет занимался выращиванием и изготовлением наркотика в небольшом помещении, пристроенном к гаражу его дома в центре Екатеринбурга. Наркотики мужчина реализовывал покупателям, которые сами приезжали к нему домой.

В дальнейшем при обыске в доме подозреваемого нашли оборудование для изготовления наркотика, весы, упаковки, а также несколько мешков с марихуаной.

«Как показало проведенное исследование, общий вес изъятого наркотика составил свыше 25 кг», — говорится в сообщении.