Более 25 кг марихуаны изъято из нарколаборатории в Екатеринбурге
Екатеринбург. 4 декабря.
Екатеринбург. 4 декабря.
По данным ведомства, 34-летний мужчина был задержан на станции
Транспортные полицейские установили, что задержанный несколько лет занимался выращиванием и изготовлением наркотика в небольшом помещении, пристроенном к гаражу его дома в центре Екатеринбурга. Наркотики мужчина реализовывал покупателям, которые сами приезжали к нему домой.
В дальнейшем при обыске в доме подозреваемого нашли оборудование для изготовления наркотика, весы, упаковки, а также несколько мешков с марихуаной.
«Как показало проведенное исследование, общий вес изъятого наркотика составил свыше 25 кг», — говорится в сообщении.
В отношении наркодельца возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт наркотических средств в крупном размере). Он находится в следственном изоляторе.