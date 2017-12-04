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13:35 (мск), источник: Комсомольская правда

20-летнему омичу вынесли приговор за картинки в соцсетях

На своей страничке в соцсетях он унижал представителей народов Кавказа и Азии.

Ленинский районный суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, признанному виновным в экстремизме.

— В период с декабря 2014 года по май 2017 года гражданин разместил в сети Интернет материалы, направленные по своему содержанию на возбуждение вражды и ненависти к представителям народов Кавказа и Азии, унижение конкретной группы лиц по религиозному признаку, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. — Кроме того, он опубликовал материалы, публично призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, а именно к опасным для жизни насильственным действиям в отношении лиц неславянской внешности.

Как пояснили в ведомстве, парень свою вину признал полностью. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы и заменил наказание условным сроком.

— Кроме того, суд лишил его права в течение 1 года заниматься пропагандистской деятельностью и распространением информации, связанной с этой деятельностью, — добавили в прокуратуре.

Правда, что под этим подразумевается, — не поясняется.

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