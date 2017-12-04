20-летнему омичу вынесли приговор за картинки в соцсетях
На своей страничке в соцсетях он унижал представителей народов Кавказа и Азии.
На своей страничке в соцсетях он унижал представителей народов Кавказа и Азии.
Ленинский районный суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, признанному виновным в экстремизме.
— В период с декабря 2014 года по май 2017 года гражданин разместил в сети Интернет материалы, направленные по своему содержанию на возбуждение вражды и ненависти к представителям народов Кавказа и Азии, унижение конкретной группы лиц по религиозному признаку, — рассказали в
Как пояснили в ведомстве, парень свою вину признал полностью. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы и заменил наказание условным сроком.
— Кроме того, суд лишил его права в течение 1 года заниматься пропагандистской деятельностью и распространением информации, связанной с этой деятельностью, — добавили в прокуратуре.
Правда, что под этим подразумевается, — не поясняется.