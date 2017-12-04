20-летнему омичу вынесли приговор за картинки в соцсетях

— В период с декабря 2014 года по май 2017 года гражданин разместил в сети Интернет материалы, направленные по своему содержанию на возбуждение вражды и ненависти к представителям народов Кавказа и Азии, унижение конкретной группы лиц по религиозному признаку, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. — Кроме того, он опубликовал материалы, публично призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, а именно к опасным для жизни насильственным действиям в отношении лиц неславянской внешности.