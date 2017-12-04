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13:45 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом задержали поисковика, незаконно хранившего винтовку

Полицейские задержали 31-летнего поисковика, незаконно хранившего у себя винтовку образца 1930 года, в Светлоярском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, накануне ночью инспекторы ДПС остановили для проверки иномарку и в ходе досмотра авто обнаружили в нем оружие и патроны. Как выяснилось, мужчина вез винтовку Мосина образца 1930 года, пригодную к использованию. «Задержанный водитель, являясь членом одного из поисковых отрядов, присвоил себе оружие, обнаруженное во время раскопок в Городищенском районе летом 2017 года. Винтовку он хранил на территории садового участка в Светлоярском районе, а ночью решил вывезти его по месту жительства в Волгоград», — добавили в ГУ МВД.

В отношении мужчины в настоящее время возбуждено уголовное дело, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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