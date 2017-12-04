Житель Богородского района зарезал сожительницу, обидевшись на ее слова

В Богородском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

— Вечером 2 декабря 2017 года в постройке, расположенной на придомовой территории домовладения в селе Оранки Богородского района, между гражданскими супругами произошла ссора, и подозреваемый, обидевшись на оскорбления, ударил сожительницу ножом в область шеи, — сообщили «Комсомольской правде» — Нижний Новгород в пресс-службе ведомства.

Испугавшись содеянного, мужчина сразу же сам вызвал скорую помощь, однако, несмотря на реанимационные мероприятия, которые проводили врачи, спасти 39-летнюю потерпевшую не удалось.