СК: Попытку ограбления банка в Могилеве совершил россиянин

Источник: Ежедневник.by

20 ноября 2017 года около 14 часов 40 минут 28-летний мужчина, в маске с прорезями для глаз вошел в отделение ОАО «АСБ Беларусбанк», и, угрожая работникам и посетителям банка убийством, демонстрируя предмет, похожий на пистолет системы Макарова, потребовал передачи ему денежных средств и ценностей, захватив при этом в заложники 8 посетителей и 6 работников банка.

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Впоследствии, мужчина был задержан в результате спецоперации, проведенной сотрудниками милиции.

Установлено, что несудимый уроженец г. Магадана, 1989 года рождения пытался завладеть денежными средствами банковского учреждения в особо крупном размере, похитив при этом 9199 белорусских рублей, 118 долларов США и 2000 российских рублей, после чего попытался скрыться с места преступления.

В настоящее время предмет, похожий на пистолет системы Макарова, использованный при нападении на отделение банка, направлен на баллистическую экспертизу, проведение которой поручено УГКСЭ по Могилевской области, сообщила пресс-служба Следственного комитета.