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13:48 (мск), источник: RTVi

На Мальте задержали подозреваемых в убийстве журналистки, которая расследовала коррупцию в стране

На Мальте задержали восемь подозреваемых в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая писала о связях жены премьера с «панамским архивом». Об этом 4 декабря сообщило Reuters.

Источник: Reuters

Как рассказал премьер Джозеф Мускат, все подозреваемые — мальтийцы. Их имена не называют. Как уточнило Би-би-си, их задержали в Марсе, Буджиббе и Зеббудже.

Мускат отметил, что у большинства задержанных есть судимости, но не уточнил, с чем они были связаны. Теперь у полиции есть двое суток, чтобы допросить подозреваемых. После этого им должны либо предъявить обвинения, либо отпустить.

Галиция погибла 16 октября в мальтийском селении Бидниджа при подрыве автомобиля. Как утверждает следствие, взрывное устройство в ее машину установили заранее, а в действие привели дистанционно. Власти страны предлагали €1 млн за информацию, которая поможет раскрыть убийство.

Журналистка была известна тем, что проводила антикоррупционные расследования в отношении высокопоставленных мальтийских чиновников.

Галиция утверждала, что Джозеф Мускат и его жена связаны с компанией, фигурирующей в «панамских архивах». За публикацию, в которой журналистка рассказала об этом, глава правительства подал на нее в суд.

После гибели Галиции тысячи людей на Мальте вышли на митинг. Они требовали тщательного расследования убийства.

Мальтийскую журналистку взорвали из-за публикации «панамского досье»
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17 октября© Ньюстюб
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