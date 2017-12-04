Процесс по иску Лицкевича отложили из-за удаленности полпредства по Сибири
4 декабря в Центральном райсуде Омска прошло предварительное заседание по иску бывшего ГФИ по Омской области Сергея Лицкевича к полпредству по СФО.
4 декабря в Центральном райсуде Омска прошло предварительное заседание по иску бывшего ГФИ по Омской области Сергея Лицкевича к полпредству по СФО.
Сторону истца представляла юрист Надежда Захарова. С прессой она общаться не пожелала, наотрез отказавшись от комментариев. Представители полпредства (расположенного в Новосибирске) и вовсе в суд не явились — равно как и главный «виновник торжества».
«От ответчика поступило ходатайство об отложении судебного заседания в связи с территориальной удаленностью», — сообщила журналистам помощник председателя суда Алена Горбунова, пояснив, что далее предстоит еще одно собеседование, а затем начнется рассмотрение иска по существу. Даты будут назначены позднее.
Напомним, Лицкевич оспаривает формулировки своего увольнения, состоявшегося 30 октября «в связи с утратой доверия» (но не саму отставку). По одной из версий, причиной лишения поста могло стать нарушение антикоррупционного законодательства.