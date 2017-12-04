В Уфе женщина напала на врачей скорой помощи

В столице Башкирии женщина с кулаками набросилась на врачей, которые приехали помогать ее сыну.

Минувшим вечером бригада врачей приехала по вызову в один из уфимских домов. Выяснилось, что в квартире находится малыш, который обварил ногу кипятком. Во время работы на врачей по неизвестной причине набросилась мать потерпевшего.

В МВД Башкирии рассказали, что сотрудники полиции прибыли на место через 10 минут после сообщения о нападении на бригаду скорой помощи. К счастью, конфликт исчерпался до приезда полиции.