В Уфе женщина напала на врачей скорой помощи
Инцидент случился вечером 3 декабря.
Инцидент случился вечером 3 декабря.
В столице Башкирии женщина с кулаками набросилась на врачей, которые приехали помогать ее сыну.
Минувшим вечером бригада врачей приехала по вызову в один из уфимских домов. Выяснилось, что в квартире находится малыш, который обварил ногу кипятком. Во время работы на врачей по неизвестной причине набросилась мать потерпевшего.
В МВД Башкирии рассказали, что сотрудники полиции прибыли на место через 10 минут после сообщения о нападении на бригаду скорой помощи. К счастью, конфликт исчерпался до приезда полиции.
— На данный момент заявлений в полицию от сотрудников скорой помощи не поступало, — объяснили в ведомстве.