Задержан местный советник, который был членом преступной группы

Источник: Noi.md

Антикоррупционная прокуратура (АП) возбудила уголовное дело с целью выяснения всех обстоятельств преступной деятельности и привлечения членов преступной группы к уголовной ответственности.

Согласно АП, в период с августа по ноябрь прокуроры вместе со следователями Службы информации и безопасности (СИБ) и Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) задокументировали и задержали трех граждан Республики Молдова, которым, с помощью сообщников из стран высокого риска удалось незаконно вывести деньги.

Для реализации мошеннической схемы преступная группа переняла управление одной из кишиневских компаний, не намереваясь заниматься предпринимательской деятельности. Впоследствии, в августе-сентябре 2017 года, путем мошенничества, получив внешний терминал финансового учреждения, обвиняемые сняли и перевели средства на сумму более 188000 леев, используя личные данные с банковских карт, выданных финансовыми учреждениями Австралии и Нидерландов.

В результате уголовного расследования и специальных следственных действий задержаны три человека. Один из них занимал должность местного советника в Страшенском районном совете. На данный момент двое обвиняемых находятся под арестом и один — под судебным контролем.