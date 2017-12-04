Задержан местный советник, который был членом преступной группы
СИБ, НЦБК и АП обезвредили международную преступную группу, которая занималась хищениями денег
СИБ, НЦБК и АП обезвредили международную преступную группу, которая занималась хищениями денег
Антикоррупционная прокуратура (АП) возбудила уголовное дело с целью выяснения всех обстоятельств преступной деятельности и привлечения членов преступной группы к уголовной ответственности.
Согласно АП, в период с августа по ноябрь прокуроры вместе со следователями Службы информации и безопасности (СИБ) и Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) задокументировали и задержали трех граждан Республики Молдова, которым, с помощью сообщников из стран высокого риска удалось незаконно вывести деньги.
Для реализации мошеннической схемы преступная группа переняла управление одной из кишиневских компаний, не намереваясь заниматься предпринимательской деятельности. Впоследствии, в
В результате уголовного расследования и специальных следственных действий задержаны три человека. Один из них занимал должность местного советника в Страшенском районном совете. На данный момент двое обвиняемых находятся под арестом и один — под судебным контролем.
Если они будут признаны виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенные виды деятельности на срок до 5 лет, а также им придется возмещать судебные издержки.