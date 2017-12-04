Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Сбербанк признал, что у клиентов ошибочно списаны деньги с карт
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Генерал Праляк, выпивший яд, оставил завещание
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Климова выложила откровенный снимок - СМИ
СМИ: Подводный ракетоносец РФ впечатлил СМИ Запада
У Виктории Дайнеко роман с известным хоккеистом
Алесю Кафельникову сравнили с Миллой Йовович
«Не хуже Волочковой»: СМИ о поперечном шпагате Седоковой
Эвелина Блёданс предстала в прозрачном лифе - СМИ
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
16:09 (мск), источник: Noi.md

Задержан местный советник, который был членом преступной группы

СИБ, НЦБК и АП обезвредили международную преступную группу, которая занималась хищениями денег из-за границы в особо крупных размерах, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Антикоррупционная прокуратура (АП) возбудила уголовное дело с целью выяснения всех обстоятельств преступной деятельности и привлечения членов преступной группы к уголовной ответственности.

Согласно АП, в период с августа по ноябрь прокуроры вместе со следователями Службы информации и безопасности (СИБ) и Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) задокументировали и задержали трех граждан Республики Молдова, которым, с помощью сообщников из стран высокого риска удалось незаконно вывести деньги.

Для реализации мошеннической схемы преступная группа переняла управление одной из кишиневских компаний, не намереваясь заниматься предпринимательской деятельности. Впоследствии, в августе-сентябре 2017 года, путем мошенничества, получив внешний терминал финансового учреждения, обвиняемые сняли и перевели средства на сумму более 188000 леев, используя личные данные с банковских карт, выданных финансовыми учреждениями Австралии и Нидерландов.

В результате уголовного расследования и специальных следственных действий задержаны три человека. Один из них занимал должность местного советника в Страшенском районном совете. На данный момент двое обвиняемых находятся под арестом и один — под судебным контролем.

Если они будут признаны виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенные виды деятельности на срок до 5 лет, а также им придется возмещать судебные издержки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Двух карманников поймали с поличным (ВИДЕО)
Улюкаев попросил оправдать его и привлечь Сечина за ложный донос
Медведев отчитал Рогозина за неудачный пуск ракеты «Союз»
Путин велел сделать субсидии по ипотеке для семей с двумя детьми
Каждому россиянину хотят присвоить уникальный идентификатор
Ошибка в «индексе оливье»: новогодний салат подешевел
Погиб экс-президент Йемена Али Абдалла Салех
Названы лауреаты "научного Оскара"
Спорт
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд Вице-премьер РФ рассказал, что отстранение российской команды от Олимпиады-2018 не станет для него сюрпризом, но борьба за ее участие в Играх будет продолжена в суде
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь