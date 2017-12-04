В Омской области почтальон инсценировал свое ограбление, чтобы украсть пенсии соседей

— Для этого один из них устроился на работу в почтовое отделение на должность почтальона. Получив денежные средства, принадлежащие ФГУП «Почта России» для доставки населению в качестве пенсий и пособий, почтальон, поместил их в поясную сумку, а затем передал ее, с находящимися в ней 111822 рублями своему сообщнику, который согласно отведенной ему роли, спрятал их у себя в автомобиле. После чего почтальон сообщил, что его ограбили, — рассказали в Тарском районном суде.