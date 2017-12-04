В Омской области почтальон инсценировал свое ограбление, чтобы украсть пенсии соседей
Мужчина похитил более 100 тысяч рублей.
Мужчина похитил более 100 тысяч рублей.
Двое жителей Тарского района придумали способ быстрого «заработка». Разбогатеть сельчане планировали за счет пожилых соседей, решив что найдут лучшее применение их пенсиям.
— Для этого один из них устроился на работу в почтовое отделение на должность почтальона. Получив денежные средства, принадлежащие ФГУП «Почта России» для доставки населению в качестве пенсий и пособий, почтальон, поместил их в поясную сумку, а затем передал ее, с находящимися в ней 111822 рублями своему сообщнику, который согласно отведенной ему роли, спрятал их у себя в автомобиле. После чего почтальон сообщил, что его ограбили, — рассказали в Тарском районном суде.
На что рассчитывали подельники, остается только догадываться. Аферу раскрыли практически сразу. Дело передано в суд.
Как сообщили в УФПС Омской области, что инцидент не повлиял на обслуживание клиентов. Все выплаты производились в срок и в полном объеме. Сотрудник уволен, материалы внутренних проверок переданы в правоохранительные органы.