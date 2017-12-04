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14:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция задержала причастных к звонкам о лжеминировании в Омске

На подпольного оператора, с телефонов которого звонили преступники, завели дело.

Силовики задержали нелегальных операторов, предоставлявших услуги междугородной и международной телефонной связи.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, несколько лет преступники оказывали услуги IP-телефонии, при этом в качестве юрлица не регистрировались и лицензию не получали. Размещался оператор на территории Московской, Ярославской, Калужской области, Краснодарского и Алтайского края. При этом номер телефона подменялся, чем активно пользовались другие преступники. В том числе лжетеррористы, устраивавших массовые эвакуации в Омске и других городах.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены личности участников группы. На территории 6 регионов России проведены обыски, в ходе которых изъят 41 сотовый шлюз, более 2000 сим-карт различных операторов, компьютерная техника, электронные носители информации, а также средства связи, — рассказала Ирина Волк.

Напомним, омичи пережили несколько волн массовых эвакуаций: 10 и 11 сентября, 8 и 20 ноября.

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