Полиция задержала причастных к звонкам о лжеминировании в Омске

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, несколько лет преступники оказывали услуги IP-телефонии, при этом в качестве юрлица не регистрировались и лицензию не получали. Размещался оператор на территории Московской, Ярославской, Калужской области, Краснодарского и Алтайского края. При этом номер телефона подменялся, чем активно пользовались другие преступники. В том числе лжетеррористы, устраивавших массовые эвакуации в Омске и других городах.