Полиция задержала причастных к звонкам о лжеминировании в Омске
На подпольного оператора, с телефонов которого звонили преступники, завели дело.
На подпольного оператора, с телефонов которого звонили преступники, завели дело.
Силовики задержали нелегальных операторов, предоставлявших услуги междугородной и международной телефонной связи.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, несколько лет преступники оказывали услуги
— В результате
Напомним, омичи пережили несколько волн массовых эвакуаций: 10 и 11 сентября, 8 и 20 ноября.