В Уфе вынесли приговор террористам, которые хотели взорвать автобус
Примечательно, что радикалами руководила обычная уфимская пенсионерка.
Примечательно, что радикалами руководила обычная уфимская пенсионерка.
На минувшей неделе Приволжский окружной военный суд вынес приговор двум мужчинам и женщине, которые хотели устроить крупный теракт в столице Башкирии — они планировали взорвать автобус с пассажирами.
Главное действующее лицо — 35-летнего уфимца — полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали еще в апреле 2016 года. Взрывное устройство он мастерил сам, прячась в обычном дачном домике на территории одного из СНТ. Во время обыска обнаружили опасные взрывчатые вещества, одно из которых даже пришлось уничтожить на месте.
Впоследствии сыщики установили его подельников: один из них оказался в Самаре — у него изъяли автомат и боеприпасы, а второй соучастницей банды оказалась… обычная 63-летняя пенсионерка из Уфимского района. Причем у пожилой женщины была значительная роль: она спонсировала террористов, вербовала новых участников группы, и занималась организационной работой.
— Всем соучастникам предъявили обвинения в покушении на теракт, осуществлении деятельности террористической организации, изготовлении взрывных устройств, а также вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления организованной группой, — рассказал источник «КП».
В итоге, двое мужчин получили 16 и 13 лет колонии строгого режима, а пенсионерку приговорили к 10 годам колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил — у обвиняемых есть время его обжаловать.