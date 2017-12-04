В Уфе вынесли приговор террористам, которые хотели взорвать автобус

На минувшей неделе Приволжский окружной военный суд вынес приговор двум мужчинам и женщине, которые хотели устроить крупный теракт в столице Башкирии — они планировали взорвать автобус с пассажирами.

Главное действующее лицо — 35-летнего уфимца — полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали еще в апреле 2016 года. Взрывное устройство он мастерил сам, прячась в обычном дачном домике на территории одного из СНТ. Во время обыска обнаружили опасные взрывчатые вещества, одно из которых даже пришлось уничтожить на месте.

Впоследствии сыщики установили его подельников: один из них оказался в Самаре — у него изъяли автомат и боеприпасы, а второй соучастницей банды оказалась… обычная 63-летняя пенсионерка из Уфимского района. Причем у пожилой женщины была значительная роль: она спонсировала террористов, вербовала новых участников группы, и занималась организационной работой.

— Всем соучастникам предъявили обвинения в покушении на теракт, осуществлении деятельности террористической организации, изготовлении взрывных устройств, а также вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления организованной группой, — рассказал источник «КП».