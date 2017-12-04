Обвиняемого в драке с полицейскими будут судить в Ростовской области
32-летнего жителя
32-летнего жителя
Как сообщает региональное следственное управление СКР, мужчине инкриминируются п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
По версии следствия, в июле 2017 года в селе Алексеевка обвиняемый, находившийся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, избил прикладом ружья двух местных жителей.
Когда на место происшествия прибыли двое полицейских, дебошир нанес им травмы руками и ногами.
В настоящее время мужчина, который ранее уже был судим за нанесение побоев, умышленное уничтожение имущества и нарушение Правил дорожного движения, заключен под стражу.