Обвиняемого в драке с полицейскими будут судить в Ростовской области

Как сообщает региональное следственное управление СКР, мужчине инкриминируются п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, в июле 2017 года в селе Алексеевка обвиняемый, находившийся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, избил прикладом ружья двух местных жителей.

Когда на место происшествия прибыли двое полицейских, дебошир нанес им травмы руками и ногами.