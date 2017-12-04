Рецидивист получил 18 лет за убийство 90-летнего ветерана в Новосибирске

Суд установил, что днем 2 января 2017 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к своему соседу, проживавшему по улице Лермонтова, 36 в Центральном районе Новосибирска.

«Престарелый мужчина плохо передвигался по квартире, поскольку у него не было правой ноги на уровне верхней трети бедра. Во время ссоры злоумышленник убил 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны, нанеся ему кухонным ножом множественные ранения в область лица и шеи, отчего потерпевший скончался на месте совершения преступления», — говорится в сообщении.