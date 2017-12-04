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15:06 (мск), источник: Интерфакс

Рецидивист получил 18 лет за убийство 90-летнего ветерана в Новосибирске

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Новосибирский областной суд приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима ранее неоднократно судимого 32-летнего Ивана Гейнце, обвинявшегося в убийстве 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщает прокуратура региона.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Суд установил, что днем 2 января 2017 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к своему соседу, проживавшему по улице Лермонтова, 36 в Центральном районе Новосибирска.

«Престарелый мужчина плохо передвигался по квартире, поскольку у него не было правой ноги на уровне верхней трети бедра. Во время ссоры злоумышленник убил 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны, нанеся ему кухонным ножом множественные ранения в область лица и шеи, отчего потерпевший скончался на месте совершения преступления», — говорится в сообщении.

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