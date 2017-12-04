В Петербурге вынесен приговор за хищение активов «Балтийского банка»

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 4 декабря Петроградский суд признал Загребина виновным в том, что он, возглавляя «Петербургское агентство недвижимости», продал шесть объектов недвижимости в одиннадцать раз дешевле их рыночной стоимости — за 42,8 млн вместо 470 млн. Ущерб был причинен пайщикам закрытого паевого инвестфонда «Северная столица», созданного «Балтийским банком». «Петербургское агентство недвижимости» тоже находилось под контролем экс-акционеров банка Андрея Исаева, признанного в настоящее время банкротом, и Олега Шигаева, заочно арестованного.
По словам руководителя пресс-службы объединенных судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой, некоторые потерпевшие настаивали, что действия Александра Загребина не нанесли им никакого ущерба, и просили его оправдать.
В прениях обвинение просило для Загребина семь лет колонии.
Вину подсудимый не признал, но ущерб возместил. Суд приговорил его к 4 годам условно и штрафу 300 тысяч рублей.