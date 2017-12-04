На Кубани 16-летнюю студентку ударило током на железной дороге

По предварительным данным, днем 2 декабря на станции Гирей она поднялась на грузовой вагон, чтобы перелезть его, и была травмирована током высокого напряжения. Несовершеннолетняя доставлена в реанимационное отделение местной больницы с 90% ожогов тела.