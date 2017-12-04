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17:12 (мск), источник: Югополис

На Кубани 16-летнюю студентку ударило током на железной дороге

Девушка пыталась перелезть через вагон грузового поезда.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту травмирования током высокого напряжения 16-летней девушки, учащейся Гулькевичского строительного техникума.

По предварительным данным, днем 2 декабря на станции Гирей она поднялась на грузовой вагон, чтобы перелезть его, и была травмирована током высокого напряжения. Несовершеннолетняя доставлена в реанимационное отделение местной больницы с 90% ожогов тела.

Проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели и родственники девушки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает «Югополису» пресс-служба ЮСУТ СК РФ.

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