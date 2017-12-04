В Воронеже 22-летний парень и 20-летняя девушка погибли от отравления угарным газом

Источник: РИА "Воронеж"

Молодая пара погибла на съемной квартире в Воронеже, отравившись угарным газом. По предварительным данным, 22-летний парень с 20-летней девушкой нарушили правила эксплуатации газового оборудования, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в следственном отделе по Ленинскому району города в понедельник, 4 ноября.

Парень и девушка на сутки сняли квартиру в доме № 35 по улице Пушкинской во вторник, 28 ноября. Хозяин жилья решил проверить, все ли в порядке, потому что пара долго не выходила на связь. В квартире мужчина нашел тела молодых людей и вызвал сотрудников правоохранительным органов. Пара отравилась угарным газом.

По предварительным данным, молодые люди нарушили правила безопасной эксплуатации газового оборудования. Парень с девушкой включили водонагреватель, но не открыли окна на режим проветривания. В результате образовалась обратная тяга, угарный газ пошел в комнату. Следователи осмотрели квартиру и пришли к выводу, что оборудование было исправно.