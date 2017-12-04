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14:51 (мск), источник: Новости Перми

В Верещагино осуждена повар, по вине которой отравились дети

40 учеников школы № 121 в Верещагино в прошлом году заразились острым энтероколитом после обеда в столовой. Виновной в массовом отравлении детей признали старшего повара.

В Верещагино был вынесен приговор старшему повару МУП «Верещагинский комбинат детского питания». Она была признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей.

Предприятие обслуживало Верещагинскую школу № 121. 22 ноября 2016 года обвиняемая с нарушением санитарно-эпидемиологических правил приготовила для учеников плов из отварной курицы.

В результате нарушения технологии приготовления блюда в нем произошло накопление возбудителя инфекционного заболевания. 40 учеников пожаловались на плохое самочувствие. 27 из них были госпитализированы. У детей был диагностирован острый энтероколит.

Суд приговорил обвиняемую к десяти месяцам ограничения свободы, пишет краевая прокуратура.

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