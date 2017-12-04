В Верещагино осуждена повар, по вине которой отравились дети
40 учеников школы № 121 в Верещагино в прошлом году заразились острым энтероколитом после обеда в столовой. Виновной в массовом отравлении детей признали старшего повара.
40 учеников школы № 121 в Верещагино в прошлом году заразились острым энтероколитом после обеда в столовой. Виновной в массовом отравлении детей признали старшего повара.
В Верещагино был вынесен приговор старшему повару МУП «Верещагинский комбинат детского питания». Она была признана виновной в нарушении
Предприятие обслуживало Верещагинскую школу № 121. 22 ноября 2016 года обвиняемая с нарушением
В результате нарушения технологии приготовления блюда в нем произошло накопление возбудителя инфекционного заболевания. 40 учеников пожаловались на плохое самочувствие. 27 из них были госпитализированы. У детей был диагностирован острый энтероколит.
Суд приговорил обвиняемую к десяти месяцам ограничения свободы, пишет краевая прокуратура.