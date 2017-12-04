В Верещагино осуждена повар, по вине которой отравились дети

В Верещагино был вынесен приговор старшему повару МУП «Верещагинский комбинат детского питания». Она была признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей.



Предприятие обслуживало Верещагинскую школу № 121. 22 ноября 2016 года обвиняемая с нарушением санитарно-эпидемиологических правил приготовила для учеников плов из отварной курицы.



В результате нарушения технологии приготовления блюда в нем произошло накопление возбудителя инфекционного заболевания. 40 учеников пожаловались на плохое самочувствие. 27 из них были госпитализированы. У детей был диагностирован острый энтероколит.



Суд приговорил обвиняемую к десяти месяцам ограничения свободы, пишет краевая прокуратура.