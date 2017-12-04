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14:39 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии аферистки «сняли порчу» у пенсионерки на 123 тысячи рублей

Одна из мошенниц, представилась потомственной ворожеей.

Более ста тысяч рублей лишилась 71-летняя женщина из Стерлитамака, которая хотела «снять порчу». По предварительным данным, мошенниц было двое, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Одна из аферисток, представилась потомственной ворожеей, обладающей даром снятия порчи, а вторая играла роль случайной прохожей.

Горожанка встретила мошенниц на улице Гоголя. Поверить в сверхъестественные способности целительницы бабушку заставило то, что гадалка описала подробности ее семейной жизни. В момент беседы, в разговор вклинилась еще одна «прохожая». «По предварительным данным, она была “подсадной уткой”, которая окончательно убедила доверчивую женщину», — рассказали в региональном МВД.

Пенсионерку убедили в том, что на ней порча. Для того чтобы избавиться от угрозы требовалось провести чистку денег. Пенсионерка вынесла из квартиры все сбережения и отдала их «экстрасенсу». 123 тысячи рублей были завернуты в ткань и «целительница» стала бормотать странные слова.

Затем горожанке вернули «очищенный» сверток и попросили спрятать его в бюстгальтер и не вынимать до вечера. Через несколько часов женщина достала сверток — там были куски нарезанной бумаги. Бабушка обратилась в полицию.

Сейчас полиция разыскивает одну из подозреваемых: женщине на вид 40−45 лет, рост 160−165 см, глаза карие, плотного телосложения. Она была одета в вязанную шапку светлого цвета, черное полупальто ниже колен, черные брюки и темные сапоги.

МВД Башкирии просит граждан, узнавших злоумышленницу, обратиться по телефонам: (3473) 204531, 204534.

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