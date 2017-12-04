В Мозырском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки, один водитель погиб (фото)

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На трассе Р-31 недалеко от деревни Пеньки лоб в лоб столкнулись Volkswagen Passat и Volkswagen Golf.

— В результате лобового столкновения оба водителя оказались зажаты внутри своих транспортных средств, — рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.

Они были в сознании. При помощи специального инструмента водители были деблокированы и переданы бригадам скорой медицинской помощи.