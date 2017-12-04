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15:25 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Мозырском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки, один водитель погиб (фото)

Сегодня в 8.52 спасатели Мозырского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о дорожно-транспортном происшествии.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На трассе Р-31 недалеко от деревни Пеньки лоб в лоб столкнулись Volkswagen Passat и Volkswagen Golf.

— В результате лобового столкновения оба водителя оказались зажаты внутри своих транспортных средств, — рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.

Они были в сознании. При помощи специального инструмента водители были деблокированы и переданы бригадам скорой медицинской помощи.

Как сообщили в Гомельском областном управлении ГАИ, водитель Volkswagen Golf погиб, его пассажирка, а также второй водитель госпитализированы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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