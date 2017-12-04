В Мозырском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки, один водитель погиб (фото)
Сегодня в 8.52 спасатели Мозырского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о
Сегодня в 8.52 спасатели Мозырского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о
На трассе Р-31 недалеко от деревни Пеньки лоб в лоб столкнулись Volkswagen Passat и Volkswagen Golf.
— В результате лобового столкновения оба водителя оказались зажаты внутри своих транспортных средств, — рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.
Они были в сознании. При помощи специального инструмента водители были деблокированы и переданы бригадам скорой медицинской помощи.
Как сообщили в Гомельском областном управлении ГАИ, водитель Volkswagen Golf погиб, его пассажирка, а также второй водитель госпитализированы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.