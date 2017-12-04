Из Украины по почте в Беларусь прислали кокаин
Наркотик в почтовом отправлении обнаружили таможенники.
Наркотик в почтовом отправлении обнаружили таможенники.
Порошкообразное вещество белого цвета нашли в одном из международных почтовых отправлений в пункте таможенного оформления «Минская почта» таможенники.
Порошок отправили на экспертизу. Исследование показало — это кокаин, опасное наркотическое средство. Всего в почтовом отправлении было 40,2 миллиграмма вещества. Наркотик прислали по почте жителю Минска из Украины.
— По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотического средства Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 328−1 УК Республики Беларусь, — сообщили в Государственном таможенном комитете.