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17:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Из Украины по почте в Беларусь прислали кокаин

Наркотик в почтовом отправлении обнаружили таможенники.

Источник: Комсомольская правда

Порошкообразное вещество белого цвета нашли в одном из международных почтовых отправлений в пункте таможенного оформления «Минская почта» таможенники.

Порошок отправили на экспертизу. Исследование показало — это кокаин, опасное наркотическое средство. Всего в почтовом отправлении было 40,2 миллиграмма вещества. Наркотик прислали по почте жителю Минска из Украины.

— По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотического средства Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 328−1 УК Республики Беларусь, — сообщили в Государственном таможенном комитете.

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