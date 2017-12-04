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15:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Обвиненные в убийстве начальника полиции Отрадного обжалуют решение в Верховном суде 12 декабря

Защита считает приговор, который вынесли в Самаре, слишком суровым.

Источник: AP 2017

В Верховном суде России определили дату рассмотрения апелляции по делу об убийстве главы полиции Отрадного Дмитрия Вашуркина и нападении на его супругу Екатерину. Заседание назначили на 12 декабря, сообщили в суде.

Напомним, суд по громкому делу прошел в Самаре в конце августа. На скамье подсудимых — Виталий Яранкин, Даниил Елтышев, Эрнст Яцуненко, Андрей Пермяков и Кристина Чистякова.

В итоге суд признал всех пятерых виновными. Яранкин получил 24 года. Первые 5 лет он должен провести в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Елтышеву дали 13 лет «строгача». Яцуненко — 10 лет строгого режима и 50 тысяч рублей. Пермяков отделался 5 годами общего режима. Чистякова заплатит штраф 50 тысяч рублей.

После заседания адвокаты подсудимых заявили, что считают приговор суда слишком суровым и собираются его обжаловать.

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