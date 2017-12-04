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15:01 (мск), источник: Uralpress.ru

В администрации Лазурненского поселения проходят обыски

В кабинете у главы администрации Лазурненского поселения (Красноармейский район, Челябинская область) проходят обыски. Силовики изымают документы.

В понедельник, 4 декабря, в администрации Лазурненского сельского поселения проходят обыски. Оперативные мероприятия проходят в рамках проверки сообщения о фактах коррупции среди местных чиновников.

«У нас с самого утра проходят обыски. Силовики работают в кабинете у главы Виталия Кашицина. Они до сих пор здесь», — рассказал агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в администрации поселения.

По предварительной информации силовиков интересуют контракты на установку столбов уличного освещения в поселении. Они могли быть заключены по заниженным ценам. Не исключено, что в этой схеме задействован кто-то из родственников чиновников.

Уголовное дело пока не возбуждено.

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