В администрации Лазурненского поселения проходят обыски

В понедельник, 4 декабря, в администрации Лазурненского сельского поселения проходят обыски. Оперативные мероприятия проходят в рамках проверки сообщения о фактах коррупции среди местных чиновников.

«У нас с самого утра проходят обыски. Силовики работают в кабинете у главы Виталия Кашицина. Они до сих пор здесь», — рассказал агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в администрации поселения.

По предварительной информации силовиков интересуют контракты на установку столбов уличного освещения в поселении. Они могли быть заключены по заниженным ценам. Не исключено, что в этой схеме задействован кто-то из родственников чиновников.