В администрации Лазурненского поселения проходят обыски
В кабинете у главы администрации Лазурненского поселения (Красноармейский район, Челябинская область) проходят обыски. Силовики изымают документы.
В кабинете у главы администрации Лазурненского поселения (Красноармейский район, Челябинская область) проходят обыски. Силовики изымают документы.
В понедельник, 4 декабря, в администрации Лазурненского сельского поселения проходят обыски. Оперативные мероприятия проходят в рамках проверки сообщения о фактах коррупции среди местных чиновников.
«У нас с самого утра проходят обыски. Силовики работают в кабинете у главы Виталия Кашицина. Они до сих пор здесь», — рассказал агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в администрации поселения.
По предварительной информации силовиков интересуют контракты на установку столбов уличного освещения в поселении. Они могли быть заключены по заниженным ценам. Не исключено, что в этой схеме задействован
Уголовное дело пока не возбуждено.