Суд отложил до 19 декабря рассмотрение апелляции экс-сенатора Цыбко

Источник: РИА Новости

Суд города Озерск Челябинской области 3 августа приговорил Цыбко к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей. Экс-сенатор, который был признан виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей вместо инкриминируемых 27,5 миллиона рублей, подал апелляцию на это решение суда. В конце октября Челябинский облсуд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты и самого Цыбко на решение горсуда, экс-сенатор участвует в заседаниях посредством телемоста.

«Челябинский облсуд в понедельник отложил до 19 декабря до 10.00 (08.00 мск) судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы Цыбко. Ожидается, что Цыбко продолжит изложение своих доводов», — рассказала собеседница агентства.

По версии следствия, будучи представителем заксобрания Челябинской области в Совете Федерации, Цыбко использовал авторитет и значимость занимаемой государственной должности для назначения на пост главы администрации Озерского городского округа Челябинской области своего знакомого. За оказанную услугу он получил не менее 17,5 миллиона рублей, считает следствие.