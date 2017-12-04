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15:38 (мск), источник: Деловое сообщество

В отношении экс-депутата Госдумы Владимира Бессонова возобновлено уголовное производство

По ходатайству прокуратуры Ростовской области, суд возобновил уголовное производство в отношении Владимира Бессонова — в 2015 году процесс был приостановлен, Бессонова тогда объявили в розыск, хотя он являлся депутатом Государственной Думы и исправно посещал здание на Охотном ряду.

Его обвиняют в насилии в отношении двух полицейских, один из которых являлся заместителем начальника ГУ МВД России в регионе, однако еще в 2013 году был освобожден от занимаемой должности.

Прокуратора Ростовской области установила, что в настоящее время Владимир Бессонов находится за пределами России, с февраля 2017 года правоохранители пытаются организовать международный розыск через Интерпол — однако точнее местонахождение Бессонова на сегодняшний день неизвестно, поэтому суд будет проходить без его участия, предварительное слушание назначено на 5 декабря. Интересно отметить, что разбирательство уже откладывалось более 10 раз с 2015 года.

Владимира Бессонова обвиняют в том, что на несанкционированном митинге в 2011 году напротив здания правительства региона он нанес черепно-мозговые травмы двум полицейским. Сам Бессонов ранее в интервью Деловому сообществу назвал уголовное дело убогим, «доказывающим полный непрофессионализм правоохранителей».

«Даже в практике Валуева только две сломанных челюсти и ни одной черепно-мозговой травмы. Да, я нахожусь в федеральном розыске. Но боятся не меня, а правды. Боятся того, что в мою поддержку выступили все: КПРФ, жители Дона и России, Зюганов, Жириновский, Емельянов, Кобзон, генерал армии Моисеев. Все они направили соответствующее письмо Путину. Это вынуждает правоохранителей быть осторожными, осознавать свою неправоту. Поэтому сейчас я показываю всему миру, что даже находясь в федеральном розыске можно успешно вести независимую политику по защите интересов граждан», — говорил год назад экс-депутат Владимир Бессонов.

Кстати, месяц назад «Левый фронт» выдвинул кандидатуру Бессонова в народном голосовании по выбору кандидата в президенты от движения в 2018 году. За первую неделю голосования Бессонов набрал больше 1000 голосов, однако позже администрация портала их списала — об этом политик рассказал в Facebook.

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