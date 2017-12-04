В Ростовской области директор нефтеперерабатывающего завода пойдет под суд за долг по зарплате в 25 млн рублей

— По данным следствия, люди не получали заработанные деньги с января 2015-го по июль 2016-го, — сообщили газете «КП — Ростов-на-Дону» в региональном управлении Следственного комитета России. — Всего в числе пострадавших — 96 человек.

Между тем, известно, что предприятие, о котором идет речь, признано по решению Арбитражного суда Ростовской области банкротом. То есть изыскивать зарплатные долги, если у теперь уже бывшего топ-менеджера НПЗ не найдется искомых сумм на собственных банковских счетах, придется за счет реализации принадлежащего заводу имущества — путем гражданских исков.