Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
Reuters узнал нюансы плана по снятию санкций с России
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Губернатор Сахалина назвал причину отказа от встречи с послом США
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Филипп Киркоров примет участие в Евровидении не за Россию - СМИ
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта - СМИ
Валерия и Полина Гагарина блистали на концерте в Минске
Собчак, Боярская и другие звезды посетили вечер Action!
«Не хуже Волочковой»: СМИ о поперечном шпагате Седоковой
Эвелина Блёданс предстала в прозрачном лифе - СМИ
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
16:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области директор нефтеперерабатывающего завода пойдет под суд за долг по зарплате в 25 млн рублей

В Неклиновском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора нефтеперерабатывающего завода, не платившего зарплату своим сотрудникам.

Источник: Комсомольская правда

— По данным следствия, люди не получали заработанные деньги с января 2015-го по июль 2016-го, — сообщили газете «КП — Ростов-на-Дону» в региональном управлении Следственного комитета России. — Всего в числе пострадавших — 96 человек.

Между тем, известно, что предприятие, о котором идет речь, признано по решению Арбитражного суда Ростовской области банкротом. То есть изыскивать зарплатные долги, если у теперь уже бывшего топ-менеджера НПЗ не найдется искомых сумм на собственных банковских счетах, придется за счет реализации принадлежащего заводу имущества — путем гражданских исков.

— По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — заверили в СКР.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Банки все чаще выдают кредиты пенсионерам
В Таиланде россиянин погиб, упав с балкона на металлическую ограду
Улюкаев попросил оправдать его и привлечь Сечина за ложный донос
Медведев отчитал Рогозина за неудачный пуск ракеты «Союз»
Путин велел сделать субсидии по ипотеке для семей с двумя детьми
Каждому россиянину хотят присвоить уникальный идентификатор
Ошибка в «индексе оливье»: новогодний салат подешевел
Погиб экс-президент Йемена Али Абдалла Салех
Названы лауреаты "научного Оскара"
Спорт
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд Вице-премьер РФ рассказал, что отстранение российской команды от Олимпиады-2018 не станет для него сюрпризом, но борьба за ее участие в Играх будет продолжена в суде
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь