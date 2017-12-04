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15:08 (мск), источник: ТАСС

Источник: в центре Москвы «заминировано» одно из зданий ФСБ

Здание на Большой Лубянке проверяют кинологи.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в одном из зданий ФСБ в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Информация об угрозе поступила по адресу: ул. Большая Лубянка, дом 21, корпус 1/1. По данному адресу располагается административное здание, в котором находятся подразделения ФСБ России», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время на место прибыли кинологи. Информация об эвакуации не поступала.

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