Источник: в центре Москвы «заминировано» одно из зданий ФСБ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в одном из зданий ФСБ в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Информация об угрозе поступила по адресу: ул. Большая Лубянка, дом 21, корпус 1/1. По данному адресу располагается административное здание, в котором находятся подразделения ФСБ России», — сказал собеседник агентства.