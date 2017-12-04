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15:14 (мск), источник: Ведомости

Защита попросила суд оправдать Улюкаева

Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева на прениях в Замоскворецком суде Москвы потребовала вынести оправдательный приговор, передает корреспондент «Ведомостей».

Источник: РИА "Новости"

Преступление не нашло подтверждения, заявил адвокат Тимофей Гриднев. Он также попросил суд снять арест с имущества бывшего министра.

Ранее в понедельник обвинение потребовало приговорить Улюкаева к десяти годам колонии строгого режима и оштрафовать его на 500 млн руб. Кроме того, гособвинение просит запретить экс-министру в течение десяти лет занимать определенные должности и лишить его орденов и других наград, а также звания «Заслуженный юрист России».

На прениях прокурор заявил, что Улюкаев действовал из корыстных побуждений, хотя не испытывал материальных трудностей. В качестве аргумента гособвинитель отметил, что в ходе расследования были арестованы принадлежавшие Улюкаеву $1,3 млн, 12 земельных участков, два дома и автомобиль Land Rover.

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