Защита попросила суд оправдать Улюкаева

Источник: РИА "Новости"

Преступление не нашло подтверждения, заявил адвокат Тимофей Гриднев. Он также попросил суд снять арест с имущества бывшего министра.

Ранее в понедельник обвинение потребовало приговорить Улюкаева к десяти годам колонии строгого режима и оштрафовать его на 500 млн руб. Кроме того, гособвинение просит запретить экс-министру в течение десяти лет занимать определенные должности и лишить его орденов и других наград, а также звания «Заслуженный юрист России».