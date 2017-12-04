Пермяка застрелили на автобусной остановке в Санкт-Петербурге

— Тело 28-летнего уроженца Перми, с огнестрельными ранениями груди и руки, обнаружили на автобусной остановке, на площади Стачек, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Вскоре был задержан и предполагаемый преступник. Им оказался 34-летний петербуржец. Как выяснилось, преступник раньше не был знаком с расстрелянным пермяком, ссора возникла после непродолжительной беседы на остановочном пункте в ночь на второе декабря. После словесной перепалки, житель культурной столицы достал травматический пистолет.